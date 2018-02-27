В Витебске завели уголовное дело на россиянина

Жителя Петербурга подозревают в лжепредпринимательстве и незаконном получении крупного дохода.

Гражданин России в январе зарегистрировал в Витебске ООО по предоставлению краткосрочной аренды жилья. Директором он назначил подставное лицо, т.к. не собирался осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, сообщает пресс-служба СК.

Открыв расчетный счет в одном из банков Витебска, 35-летний петербуржец получил платежный терминал, который позволял осуществлять платежи с использованием банковских платежных карт без их физического наличия. В течение двух суток в феврале было осуществлено более 30 незаконных транзакций на общую сумму почти 260 тысяч рублей.