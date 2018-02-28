На «Беларусьфильме» из-за морозов произошел прорыв коммуникаций

/ Происшествия
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Утром 27 февраля прорыв коммуникаций произошел в производственном корпусе «Беларусьфильма», сообщает БЕЛТА. Авария была оперативно устранена. Причиной прорыва стали сильные морозы.

Видео предположительно этого инцидента разместил на своей странице в Фейсбук режиссер Андрей Курейчик.


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Тэги: морозы Беларусьфильм Персона: Андрей Курейчик

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