На «Беларусьфильме» из-за морозов произошел прорыв коммуникаций 28.02.2018 / 10:14 / Происшествия Просмотров: 156 Комментариев: 0 A- A+ Утром 27 февраля прорыв коммуникаций произошел в производственном корпусе «Беларусьфильма», сообщает БЕЛТА. Авария была оперативно устранена. Причиной прорыва стали сильные морозы. Видео предположительно этого инцидента разместил на своей странице в Фейсбук режиссер Андрей Курейчик. Другие материалы на эту тему: «Сённяшняй ноччу ледзь не акалеў». У Магілёве разгарнулі пункты абагравання Директора «Беларусьфильма» уволят в марте? «Беларусьфильм» заплатит Кончаловскому за кино, снятое другим Фильм о Скорине снимают. Но не по сценарию Курейчика Синоптики ожидают усиление морозов в Беларуси на этой неделе Loading... Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Тэги: морозы Беларусьфильм Персона: Андрей Курейчик
Обсудим?