Очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе проходит в Минске

28 февраля в Минске проходит очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Как сообщает в «Твиттере» МИД Беларуси, рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы приступили к переговорам в «Президент-отеле».

Рабочие группы приступают к переговорам накануне заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украины в #Минск'е pic.twitter.com/xoH0mW1pFG — МИД Беларуси (@BelarusMID) February 28, 2018

Встреча традиционно проходит в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь ожидается заседание контактной группы, пишет БелаПАН.

Предыдущие переговоры контактной группы состоялись в Минске 14 февраля. По итогам встречи спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил журналистам, что группа повторно подтвердила приверженность ранее принятым решениям о полном и всеобъемлющем обеспечении режима прекращения огня, разведении сил и средств.

По словам Сайдика, подгруппа по безопасности во время переговоров сфокусировалась на вопросах обеспечения безопасности гражданских лиц.

Экономическая подгруппа обсуждала вопрос об отмене решения ввести на неподконтрольных территориях т.н. внешнего управления предприятиями. С момента принятия Киевом этого решения прошел год, оно принесло значительный ущерб, и его следует отменить, отметил Сайдик.

«Участники подгруппы по гуманитарным вопросам обсуждали дальнейшие шаги, необходимые для подготовки к следующему обмену удерживаемыми», — сообщил представитель ОБСЕ.

Подгруппа по политическим вопросам, по словам Сайдика, продолжила обмен мнениями по поводу нового закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».