В Беларуси из-за сильного снега объявлен оранжевый уровень опасности

Весна в Беларуси начнется с сильного снега, сообщили в Гидрометцентре республики.

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Как отмечают синоптики, 1 марта ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдет снег, метель, утром и днем по юго-востоку страны сильный снег, на дорогах снежные заносы.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -13..-18°С; по северу, при прояснениях, -19..-21°С, во второй половине дня морозы ослабеют до -8..-14°С. Атмосферное давление будет падать.

В связи с неблагоприятным погодным явлением в республике объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.