МВФ считает необходимым повысить в Беларуси уровень пособий по безработице

По данным Международного валютного фонда, белорусские власти начали разрабатывать новую систему страхования на случай безработицы, но в итоге было решено не вводить ее в ближайшее время, а также не повышать размер пособий по безработице.

Как отмечается в материалах МВФ, схема страхования должна была охватывать зарегистрированных безработных, имеющих не менее одного года трудового стажа с выплатой обязательных страховых взносов.

Размер пособия должен был составлять 60% средней зарплаты работника, оно должно было выплачиваться на протяжении периода до шести месяцев (70% средней зарплаты в течение первых 13 недель пребывания без работы и 50% — в течение последующих 13 недель).

Для финансирования этой схемы страхования было предложено увеличить отчисления с 35% в настоящее время до 35,5%. Дополнительные 0,5% должны были быть зарезервированы только для страхования на случай безработицы и находиться в ведении Фонда социальной защиты населения.

Предполагалось, что отчисления будут поровну разделены между работником (0,25%) и работодателем (0,25%). Однако, как отмечает МВФ, в октябре 2017 года было объявлено, что Министерство труда и социальной защиты решило не вводить страхование на случай безработицы в ближайшем будущем. Также сообщалось, что максимальный размер пособий по безработице останется неизменным (две базовых величины, или 46 белорусских рублей, по состоянию на октябрь 2017 года).

Между тем, эксперты МВФ считают необходимым повысить в Беларуси уровень пособий по безработице хотя бы до размера бюджета прожиточного минимума.

«В настоящее время в Беларуси сложился низкий уровень пособий по безработице, не способный обеспечить надлежащую социальную защиту. Представляется целесообразным увеличить размер пособий по безработице всем категориям зарегистрированных безработных хотя бы до уровня бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения», — говорится в экспертной оценке МВФ, посвященной потенциальному влиянию процесса реструктуризации госпредприятий на трудовые ресурсы.

Благодаря этому, отмечают сотрудники фонда, снизится риск бедности не только для работников госпредприятий в процессе реструктуризации, но также для тех, кто уже потерял работу по причине ухудшения ситуации на рынке труда во время недавней рецессии.

В целом, по мнению экономистов фонда, размер и продолжительность выплаты пособий по безработице должны определяться таким образом, чтобы поддерживать уровень жизни потерявших работу в течение времени, когда они активно занимаются поиском нового рабочего места.

В МВФ также считают необходимым пересмотреть требование об обязательном участии зарегистрированных безработных в оплачиваемых общественных работах. «Оплачиваемые общественные работы выступают в качестве возможности трудоустройства для лиц, не имеющих другого источника доходов, а также как тест на желание работать. В случае более крупномасштабных увольнений необходимо будет расширить программу оплачиваемых общественных работ, что, вероятно, приведет к снижению их эффективности. Кроме того, виды деятельности, предлагаемые в качестве общественных работ, не должны совпадать с временными вакансиями в частном секторе», — указывают экономисты.