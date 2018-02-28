Подана новая заявка на проведение 25 марта митинга и концерта по случаю 100-летия БНР

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько сообщил, что в Мингорисполком подана новая заявка на проведение 25 марта возле Оперного театра митинга и концерта по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики.

Согласно новой заявке сбор участников начнется в 13:00 около Оперного театра, с 14 до 19 часов там должен пройти концерт, на который планируют пригласить в том числе Лявона Вольского и Змитера Вайтюшкевича.

По словам Лебедько, предложение провести мероприятие около Оперного театра исходило от Мингорисполкома. Формат акции обсуждался 28 февраля на встрече представителей оргкомитета празднования 100-летия БНР с городскими властями. Обсуждалась, в частности, возможность организации общественного питания, а также установка памятного знака в честь 100-летия БНР.

Заявители предложили Мингорисполкому разрешить шествие от Купаловского сквера к площадке перед Оперным театром. Мингорисполком обещал дать ответ в течение пяти дней.

По словам одного из организаторов Павла Белоуса, власти дали понять, что ответ насчет концерта будет положительный.

Напомним, сегодня сообщалось, что столичные власти запретили проводить 25 марта шествие в митинг по случаю 100-летия провозглашения БНР. Ответ Мингорисполкома разместил на своей странице в «Фейсбук» член оргкомитета по празднованию юбилея, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.