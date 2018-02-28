Жириновский на теледебатах обозвал Собчак проституткой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак во время записи 28 февраля предвыборных дебатов на канале «Россия 1».

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток. В Москве их должны показать в 23:00 по местному времени.

Жириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее «******» [проституткой]. «Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?» — ответила Собчак.

После этого Собчак облила Жириновского водой из стакана, сообщает Meduza.