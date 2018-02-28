На Гомельщине возбудили два уголовных дела за педофилию

Подозреваемые мужчины совершали развратные действия против девочки и мальчика 2005 года рождения.

Оба уголовных дела завели в один день, но они не связаны друг с другом, сообщает БелаПАН.

Один из подозреваемых — 1980 года рождения. Мужчина совершал противоправные действия против своей племянницы. Девочка сама приезжала в его деревню, погостить к бабушке.

Второй подозреваемый — житель Лельчицкого района 1973 года рождения. В середине февраля он приехал в Мозырь, вел бродяжнический образ жизни. По версии следствия, 20 февраля в 20 часов он в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении мальчика на техническом этаже жилого дома.

В отношении обоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.