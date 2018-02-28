Более 2700 подписей в поддержку обучения на белорусском языке направлено в Минобразования

Более 2700 подписей собрано в поддержку белорусскоязычного образования.

Сбор подписей под обращением в Министерство образования и Совет министров Беларуси начался 21 февраля, в Международный день родного языка. Кампания проводилась в Минске и других городах страны. Подписаться в поддержку белорусского языка также можно было на сайте petitions.by.

27 февраля один из инициаторов кампании в поддержку родного языка Дмитрий Дашкевич занес 2188 подписей, собранных в Минске, в Министерство образования. Еще 110 подписей из регионов будут высланы в министерство по почте. Электронную петицию поддержали около 500 человек, сообщил Дашкевич в соцсетях.

Подписанты требуют от властей разработать программу возрождения белорусского языка в сфере образования, создать юридические условия для регистрации частных детских садов, школ и вузов, а также создать первый белорусскоязычный национальный университет, сообщает БелаПАН.