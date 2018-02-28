Белорусские спасатели примут участие в учениях НАТО

Полевые тренировки Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы пройдут в Сербии с 8 по 11 октября.

Об этом стало известно на конференции по подготовке к учениям, которая сейчас проходит в Белграде, сообщает БЕЛТА. В мероприятии участвуют представители 26 стран и 8 международных организаций.

«Обсуждается сценарий, формат и график учений, а также предварительные возможности стран по участию спасательных команд, площадки для отработки практических спасательных операций», — прокомментировали в белорусском МЧС.