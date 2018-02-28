В 2019 году начнут реконструкцию минского парка Дружбы народов

Объем реконструкции намечается минимальный, чтобы сохранить зеленую зону как место отдыха: обновят пешеходные дорожки, освещение, скамейки и другие малые формы. Возможно, появится новое антивандальное спортивное оборудование.

В Инвестпрограмме города выделены средства для корректировки проектно-сметной документации на южную часть парка Дружбы народов, — сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главу администрации Советского района Юрия Трущенко.

Чиновник отметил, что новые объекты здесь возводить не предполагается. Площадка для массовых мероприятий в южной части парка сохранится.

Парк Дружбы народов площадью почти 70 га создали в 1978 году на месте бывшей Минской опытной болотной станции. Улица Орловская разделяет его на северную и южную части. Его планировали реконструировать уже давно, даже разработали соответствующий проект, но не смогли найти финансирование.