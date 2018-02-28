Многотысячный женский забег пройдет в Минске 8 марта

/ Спорт
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Почти 4 тысячи участниц соберет забег Beauty Run, который пройдет на дистанциях в 2 и 5 километров.

Старт запланирован на 12 часов на пл. Независимости, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Белорусскую федерацию легкой атлетики.

На дистанции 5 км победительницу наградят 500 рублями, занявшую второе место — 250, третье — 150. На дистанции 2 км за первое место дадут 200 рублей, за второе — 150, за третье — 100. 

Все участницы получат медаль и сертификат.


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Тэги: забег бег 8 Марта легкая атлетика Beauty Run

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