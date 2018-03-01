Полиция Таиланда заявила, что Алекс Лесли и Настя Рыбка нанесли ущерб национальной репутации

Задержанные в Таиланде уроженцы Беларуси видеоблогеры, известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, своими действиями нанесли ущерб репутации королевства. Об этом заявил представитель национальной полиции Таиланда, сообщает ряд российских СМИ.

«Эта группа нанесла ущерб нашей национальной репутации. Мы привлекаем к ответственности всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы, не только в Паттайе, но и по всей стране», — сказал заместитель главы полицейской пресс-службы Критсана Паттаначароен.

Ранее сообщалось, что Настю Рыбку и Алекса Лесли полиция Таиланда решила внести в «черный список» и выдворить из страны. Их обвинили в незаконном занятии бизнесом, заключающемся в проведении секс-тренингов без уплаты налогов.