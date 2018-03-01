В Мексике скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Богатые тоже плачут»

Актер Рохелио Герра, сыгравший одну из главных ролей в телесериале «Богатые тоже плачут», умер в Мексике в возрасте 81 года. Об этом в Twitter сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de @ANDIMexico comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra.

Actor de teatro, cine, televisión y doblaje, participó en un sin número de producciones.

A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/VthqTZRYIe — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 28 февраля 2018 г.

Рохелио Герра родился в 1936 году в Агуаскальентесе. Начал свою карьеру как театральный актер, а с 1963 года дебютировал в кино. Всего снялся в 101 кинокартине. Его самая известная роль — Луис Альберто Сальватьерра в «Богатые тоже плачут» (второй латиноамериканский сериал, показанный в СССР после бразильской теленовеллы «Рабыня Изаура»).

По информации газеты El Universal, с 2015 года Герра страдал болезнью Альцгеймера, а в 2017 году актер перенес инсульт.