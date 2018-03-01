В Мексике скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Богатые тоже плачут»
Актер Рохелио Герра, сыгравший одну из главных ролей в телесериале «Богатые тоже плачут», умер в Мексике в возрасте 81 года. Об этом в Twitter сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики.
Рохелио Герра родился в 1936 году в Агуаскальентесе. Начал свою карьеру как театральный актер, а с 1963 года дебютировал в кино. Всего снялся в 101 кинокартине. Его самая известная роль — Луис Альберто Сальватьерра в «Богатые тоже плачут» (второй латиноамериканский сериал, показанный в СССР после бразильской теленовеллы «Рабыня Изаура»).
По информации газеты El Universal, с 2015 года Герра страдал болезнью Альцгеймера, а в 2017 году актер перенес инсульт.
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