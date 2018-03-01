СК: пьяный водитель влетел в другой автомобиль на скорости 100 км/ч, оказывал сопротивление при задержании

Следователями УСК по Минску продолжается расследование уголовного дела в отношении 30-летнего водителя, совершившего ДТП на улице Горецкого.

Фото ГКСЭ по Минску

Вечером 25 февраля мужчина, управляя автомобилем «Ситроен Ксантия», совершил столкновение с впереди стоявшим на светофоре автомобилем «Лянча Каппа». В результате ДТП тяжело пострадала 4-летняя девочка-пассажир, находившаяся в «Лянче».

По предварительным данным, скорость движения «Ситроена» составляла не менее 100 км/час при разрешенной не более 60 км/час. Виновник ДТП попытался скрыться и при задержании оказал активное сопротивление. Согласно результатам освидетельствования, у него выявлено состояние сильного алкогольного опьянения (3,66 промилле).

В настоящее время пострадавшая девочка находится в учреждении здравоохранения. Ее состояние оценивается как стабильное. Полученные телесные повреждения потерпевшей относятся к категории тяжких.

Водителя «Ситроен» задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. 28 февраля следователем ему предъявлено обвинение.

По выводам следствия, мужчина имел возможность видеть, что на светофоре перед перекрестком был включен красный сигнал, однако он своевременно не принял мер по снижению скорости и продолжил движение, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Лянча».

Фигурант дела свою вину признал только в том, что пьяным сел за руль и превысил скорость. С его слов, он ранее несколько раз ездил за рулем автомобиля, никогда не обучался вождению и, соответственно, не имел права управления транспортными средствами.

К обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.