Лукашенко поручил построить новый мост между Житковичами и Туровом

Александр Лукашенко поручил в текущем году построить новый мост между Житковичами и Туровом. Такую задачу глава государства поставил 1 марта во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, передает БЕЛТА.

«К сожалению, что было построено в советские времена, эти мосты имеют проблемы. Плохо, что это неожиданно произошло. За этот год новый мост должен быть там построен», — поручил глава государства.

По словам белорусского лидера, он сам часто бывает в этом регионе. «Это негоже будет, если президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать, — подчеркнул Лукашенко. — Надо организовать подвоз до Турова, Житковичей, чтобы люди могли перемещаться. Сделать все, чтобы люди могли переходить через речку — хотя бы те, которые на работу едут. За год мост должен быть восстановлен».

Президент сказал, что намерен посетить этот район весной и проконтролировать эти вопросы. «Не дай бог, люди начнут жаловаться, что мы не соприкоснулись с этой проблемой, — предупредил Александр Лукашенко. — У меня этот вопрос на контроле. Но это твоя родина, и в Год малой родины ты не должен от этого отвернуться».

Глава государства также поручил проверить состояние других похожих мостов в стране. «Не надо ждать, пока опять где-то что-то лопнет или треснет. Надо укреплять, переделывать эти мосты, может быть, еще дополнительные опоры подвести. Но так, чтобы они держались и служили. А так мы сейчас поограничиваем движение, потом закроем мосты, и люди будут за 300 км ездить. Это же не дело», — резюмировал президент.

Напомним, 7 декабря в 12:20 в МЧС от очевидца поступило сообщение, что на трассе Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины наблюдается трещина в конструкции моста через реку Припять. Впоследствии мост был закрыт для движения машин и пешеходов.