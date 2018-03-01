Кочианчич о подготовке Беларуси к Европейским играм: ваши сотрудники великолепно делают свою работу

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) удовлетворены процессом подготовки Беларуси к предстоящим в 2019 году в Минске Европейским играм. Об этом заявил президент ЕОК Янез Кочианчич 1 марта на встрече с Александром Лукашенко, на которой обсуждалась подготовка к Играм.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко поинтересовался у руководителя ЕОК, как он оценивает подготовку Беларуси к проведению Игр, есть ли у него какие-либо замечания или пожелания. «У нас действительно есть о чем поговорить», — цитирует белорусского руководителя его пресс-служба.

«Ваши сотрудники великолепно делают свою работу. Мы уже находимся в завершающей стадии подготовительного процесса. И оргкомитет, и профессиональные сотрудники выполняют свою работу на очень высоком уровне», — подчеркнул Кочианчич.

По словам президента ЕОК, Беларусь оправдала все ожидания. «Мы знали, что так и будет, потому что у Беларуси очень много опыта в области организации спортивных мероприятий», — заявил он.

Кочинанчич также поздравил белорусскую сторону с успешным выступлением на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. «15-е место в мире — это действительно достижение. И вы тем самым подтверждаете высокий уровень белорусского спорта», — заявил глава ЕОК.

Европейские олимпийские комитеты — международная организация, объединяющая 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Штаб-квартира организации расположена в Лозанне, исполнительный офис — в Риме. Под эгидой ЕОК проходят основанные в 2015 году Европейские игры.

Вторые Европейские игры состоятся в Беларуси 21-30 июня 2019 года. В их программе 15 видов. Участие в Играх примут более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.