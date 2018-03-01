Биржа: на первых торгах весны доллар подорожал, евро и российский рубль упали

1 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, как и накануне, снизился к доллару США, увеличился — к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0001 рубля и составил 2,3896 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0031 рубля (0,16%) до 1,9587 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0021 рубля (0,06%) и составил 3,4672 белорусского рубля за 100 российских, передает БелаПАН.