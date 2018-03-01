В Бобруйске автобус врезался в дерево и повалил его на пешехода

В Бобруйске городской автобус врезался в дерево и повалил его на женщину-пешехода.

ДТП произошло 28 февраля в 15:35 на улице Бахарова недалеко от дома 115. 38-летний водитель автобуса «МАЗ» не учел погодные условия, и во избежание наезда на переходившую проезжую часть по пешеходному переходу женщину совершил наезд на дерево. В итоге дерево упало на пешехода, которая уже успела перейти дорогу. В автобусе пассажиров не было.

Пострадавшая — местная жительница 1951 года рождения — была госпитализирована в Бобруйскую центральную больницу. После медобследования женщина ушла домой.

Автобус получил механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка, пишет БелаПАН.