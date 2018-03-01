Военные наведут понтонную переправу через Припять, как только сложатся благоприятные погодные условия

Инженерные подразделения Вооруженных сил Беларуси наведут понтонную переправу через Припять между Житковичами и Туровом, как только сложатся благоприятные погодные условия. Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель Министерства обороны полковник Владимир Макаров.

«Как только сложатся благоприятные погодные условия, понтонный мост будет наведен», — сказал он.

Сейчас, по словам представителя оборонного ведомства, организована переправа через Припять на катерах МЧС и Минобороны, восстанавливаются и оборудуются подъездные пути к переправе.

Мост через Припять, служащий сообщением между Житковичами и Туровом, треснул 7 декабря прошлого года. 10 декабря рядом с закрытым мостом возвели понтонную переправу, но вскоре ее снес ледоход. Людей перевозили на катерах МЧС. Однако начался паводок, и река затопила подъезд к переправе.

Как отметил Макаров, понтонная переправа применяется во время боевых действий, рассчитана на функционирование в течение нескольких часов. Для пропуска льда она должна быть разобрана, потом — восстановлена.