В Милане закрывается генеральное консульство Беларуси

Генеральное консульство Беларуси в итальянском Милане будет закрыто. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 26 февраля 2018 года № 162.

В соответствии с документом, который вступает силу со дня официального опубликования, процесс закрытия диппредставительства продлится до 1 июля 2018 года.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию учреждения.

Ранее правительством было принято решение о закрытии генерального консульства Беларуси в польском Гданьске (процесс ликвидации диппредставительства продлится до 30 сентября 2018 года), пишет БелаПАН.

В Алматы 1 марта закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане. Соответствующее постановление Совета министров было подписано 30 января 2018 года.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее сообщил, что в 2018 году также будет закрыто генконсульство Беларуси в Одессе (Украина).

Вопросы оптимизации аппарата МИД обсуждались 18 января на встрече Александра Лукашенко с Макеем. Как сообщил министр, центральный аппарат МИД в ходе оптимизации сокращен примерно на треть, загранучреждений — на 15%. По словам Макея, будет уделено больше внимания работе в тех странах, взаимодействие с которыми приносит большую отдачу.