Канопацкая планирует выдвигаться на пост главы ОГП

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая планирует выставить свою кандидатуру на пост председателя Объединенной гражданской партии на очередном съезде организации, который может состояться в июне текущего года.

В комментарии БелаПАН Канопацкая заявила, что ОГП сейчас находится в «затянувшемся системном кризисе», вызванном как общей политической ситуацией в Беларуси, так и действиями нынешнего руководства партии.

В частности, отметила она, в ОГП отсутствует командная работа и реальные победы, руководство партии демонстрирует неумение делегировать полномочия иным лицам.

«Это ненормально, — добавила Канопацкая, — когда партия вспоминает про выборы за три месяца до их начала».

На очередном съезде ОГП Канопацкая намерена представить программу выхода партии из кризиса.

Предыдущий отчетно-выборный съезд ОГП состоялся в июле 2016 года. Возглавляющий с 2000 года организацию Анатолий Лебедько заявил тогда, что, по его мнению, «в любом случае, если не сейчас, то через два года у партии должен быть новый председатель».