Транспортный коллапс: Минск застрял в 10-бальных пробках
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Непогода, вызванная снегопадом, стала причиной транспортного коллапса, который обрушился на белорусскую столицу вечером в четверг, 1 марта.
Сообщается, что по всему городу произошло около четырех десятков мелких дорожно-транспортных происшествий, что также сказалось на скорости движения.
Как следует из информации сервиса «Яндекс.Пробки», в Минске сейчас наблюдаются 10-балльные пробки. Наиболее сложная ситуация сложилась в центр столицы (улицы Ленина, Свердлова, Клары Цеткин, Немига…).
Напомним, синоптики заранее предупреждали о неблагоприятных погодных условиях, а ГАИ рекомендовало по возможности отказаться от использования сегодня личного автотранспорта.
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