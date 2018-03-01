Транспортный коллапс: Минск застрял в 10-бальных пробках

Непогода, вызванная снегопадом, стала причиной транспортного коллапса, который обрушился на белорусскую столицу вечером в четверг, 1 марта.

Сообщается, что по всему городу произошло около четырех десятков мелких дорожно-транспортных происшествий, что также сказалось на скорости движения.

Как следует из информации сервиса «Яндекс.Пробки», в Минске сейчас наблюдаются 10-балльные пробки. Наиболее сложная ситуация сложилась в центр столицы (улицы Ленина, Свердлова, Клары Цеткин, Немига…).

Напомним, синоптики заранее предупреждали о неблагоприятных погодных условиях, а ГАИ рекомендовало по возможности отказаться от использования сегодня личного автотранспорта.