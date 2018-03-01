В Лунинце из двух маршруток до Минска продолжает ездить только одна

В Лунинце Брестской области пассажирскими перевозками до столицы занимаются два частника. Один из них после нововведений с 26 февраля временно приостановил свою деятельность, сообщает «Медиа-Полесье».

«Мы не работаем, хотя были бы очень рады выехать на линию», — говорит частник. Раньше его микроавтобусы делали два рейса в день в столицу.

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«Люди звонят, спрашивают, но пока мы не можем выехать. Мы за легальные перевозки. Но с вступлением в силу этого документа осталось много неясностей, нет взаимодействия между структурами. Я был в налоговой, к нам претензий с их стороны нет. Налоги уплачены, но машина не ездит. Был и в автопарке, нужно составить договор, чтобы учесть все тонкости, а на это уходит время. Мы бы рады работать, но пока толком никто не знает, как это всё оформить», — говорит перевозчик.

«Все разводят руками, никто не знает, как это всё оформить», — говорит второй перевозчик.

Он пока продолжает работать. Как и ранее, из Лунинца в Минск осуществляется два рейса в день. Но билеты бронируют только на ближайшие дни.