Бывший директор представительства обвиняется в крупном хищении

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Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 57-летней жительницы Бреста. 

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, женщина в должности директора представительства одного из предприятий области с 2010 по 2016 год заключала фиктивные договоры подряда, работы по которым в действительности не проводились. 


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В договорах указывала паспортные данные лиц, которые брала из кредитных договоров при приобретении гражданами товара в рассрочку. Затем директор давала своим подчиненным указания о внесении ложных сведений в бухгалтерские документы на выплату за якобы проведенные работы денежных средств, которые присваивала.
  
Таким образом директор похитила денежные средства предприятия на общую сумму свыше 15 тыс. рублей. В ходе следствия она возместила ущерб в полном объеме. 

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина не судима. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.


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Тэги: хищение Персона: Дмитрий Иванюк Город: Брест

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