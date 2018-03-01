Бывший директор представительства обвиняется в крупном хищении

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 57-летней жительницы Бреста.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, женщина в должности директора представительства одного из предприятий области с 2010 по 2016 год заключала фиктивные договоры подряда, работы по которым в действительности не проводились.

В договорах указывала паспортные данные лиц, которые брала из кредитных договоров при приобретении гражданами товара в рассрочку. Затем директор давала своим подчиненным указания о внесении ложных сведений в бухгалтерские документы на выплату за якобы проведенные работы денежных средств, которые присваивала.



Таким образом директор похитила денежные средства предприятия на общую сумму свыше 15 тыс. рублей. В ходе следствия она возместила ущерб в полном объеме.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина не судима.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.