Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов: оно есть только у Минской и с натяжкой у Гродненской областей

Межрегиональное расслоение внутри страны становится устойчивым процессом. Такую тенденцию отметил Александр Лукашенко на отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Мероприятие проходит 2 марта в Доме правительства.

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За семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%, отметил Лукашенко. При этом он убежден, что причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию — финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками.

«Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Но как президента меня беспокоит не только это. Нельзя игнорировать те процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми. Я говорю о межрегиональном расслоении», — сказал Лукашенко.

По его словам, он поручил досконально изучить социально-экономическую ситуацию на местах, и результаты, которые ему доложили, убедили его безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие.

«Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель — 3%, Витебская — 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7 лет даже сократился», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране.

«Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны», — цитирует главу государства БЕЛТА.