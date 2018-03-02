В субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

Несмотря на приход календарной весны, зимняя погода не желает отступать. 3 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.

В субботу будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, местами метель. Утром и днем по восточной половине страны пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области прогнозируется сильный мокрый снег и его налипание.

Ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, при прояснениях — минус 19-22. Днем будет 4-9 ниже нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3 градусов, сообщает Белгидромет.