В субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

/ Общество
Просмотров: 501 Комментариев: 0

Несмотря на приход календарной весны, зимняя погода не желает отступать. 3 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.


Весна пришла. Когда же уйдут морозы?

В субботу будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, местами метель. Утром и днем по восточной половине страны пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области прогнозируется сильный мокрый снег и его налипание.

Ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, при прояснениях — минус 19-22. Днем будет 4-9 ниже нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3 градусов, сообщает Белгидромет.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: прогноз погоды оранжевый уровень опасности Белгидромет

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)