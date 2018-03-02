На 22-23 марта запланирован визит Лукашенко в Грузию

Визит Александра Лукашенко в Грузию запланирован на 22-23 марта, сообщил БелаПАН информированный источник.

В эти дни в Тбилиси направится делегация бизнес-кругов, представители которых примут участие в грузино-белорусском бизнес-форуме в рамках работы Белорусско-грузинского делового совета и двусторонних переговорах с представителями деловых кругов Грузии. Бизнес-форум и переговоры пройдут 22 марта в гостинице Radisson Blu Iveria.

Договор об установлении дипломатических отношений между Беларусью и Грузией вступил в силу 6 января 1994 года.

22-24 апреля 2015 года состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Грузию, в ходе которого было подписано 16 документов по основным вопросам развития двустороннего сотрудничества и принято решение об открытии в Тбилиси посольства Беларуси.

В марте 2016 года Беларусь посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В декабре 2016 года во время официального визита министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея состоялась церемония открытия посольства Беларуси в Тбилиси.

В 2017 году официальные визиты в Беларусь осуществили президент Грузии Георгий Маргвелашвили (1-2 марта), вице-премьер-министр — министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе (4-5 сентября) и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе (20-22 ноября).

31 января — 1 февраля 2018 года Беларусь посетил первый вице-премьер-министр — министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который принял участие в четвертом заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по сотрудничеству.

Сопредседатель комиссии с белорусской стороны вице-премьер Михаил Русый заявил, что Беларусь и Грузия стремятся к 2020 году достичь взаимного товарооборота в 200 млн долларов. «Мы должны делать все, чтобы к 2020 году достичь товарооборота хотя бы в 200 млн долларов. Такая задача была поставлена главами наших государств, — сказал Русый. — 2016 год мы окончили с определенным ростом, примерно на 16% до 64 млн. Есть предпосылки, что в этом году он увеличится до 126-127 млн».