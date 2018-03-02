Новый понтонный мост через Припять должны открыть сегодня в Житковичском районе

Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе планируют открыть сегодня.

«Переправа размещена в районе деревни Борки, что примерно в двух километрах выше по течению от прежнего места размещения. Дорога к новой переправе отсыпается на неподтопляемых отметках с расчетом на повышение уровня воды во время паводка», — сообщил БЕЛТА заместитель председателя Житковичского райисполкома Сергей Савич.

Понтонный мост будет функционировать, пока позволяют погодные условия. Движение по нему будет разрешено для пешеходов и легкового транспорта. Проезд большегрузных транзитных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Пока перевозку людей через Припять осуществляют катера.

«При неблагоприятных метеорологических явлениях, которые остановят работу понтонной переправы, людей вновь будут перевозить катерами. Меры по перевозке населения с одного берега на другой будут предприняты и при интенсивном ледоходе или шугоходе. В том числе рассматривается вариант организации транспортировки при помощи ледокола», — пояснил заместитель председателя райисполкома.

По его словам, продолжаются работы по строительству паромной переправы, сообщает БЕЛТА.