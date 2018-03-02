В Минске во время спецрейдов задержаны 7 нелегалов

Столичная милиция задержала 7 нелегальных мигрантов во время специальных рейдов, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Фото УГиМ ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД провели рейды в развлекательных заведениях, местах общественного питания, а также на территории Ленинского района столицы на предмет законности нахождения в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства.

Было отработано 18 заведений и 84 частных адреса. По результатам рейдов выявлено и задержано 7 иностранных граждан, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранцев. Они были привлечены к установленной законом ответственности.