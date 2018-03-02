Шведские ученые предложили Беларуси помощь в сфере экологии и энергетики

Вице-президент Королевской академии инженерных наук Швеции Магнус Брайдн предложил белорусским ученым объединить усилия для реализации совместных научных программ в области экологии и энергетики, сообщила пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.

Брайдн прибыл в Минск 26 февраля по приглашению руководства НАНБ, чтобы обсудить перспективные направления и вопросы развития научно-технического сотрудничества между научными организациями двух стран.

Ученый посетил Объединенный институт проблем информатики, Институт химии новых материалов, Физико-технический институт, научно-инженерное предприятие «Геоинформационные системы», объединение «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», а также научно-практические центры — порошковой металлургии и материаловедения.

По итогам визита, который завершился 2 марта, Брайдн выразил мнение, что Беларусь и Швеция должны объединить усилия в развитии сферы «экологически чистой и экономически эффективной энергетической системы».

«Сегодня эти два направления являются главными, над которыми работает наша академия. Очень важно иметь конкурентоспособную энергетику, которая должна быть и экологически безопасной», — подчеркнул он.

«Сегодня планета сталкивается с природными катаклизмами, — констатировал ученый. — Одно из решений этой актуальной проблемы мы видим в том, чтобы с помощью бизнеса прийти к инновационным проектам, которые помогут решить проблемы в экологической сфере. И я вижу совместные работы в данном направлении, поскольку и в Швеции, и в Беларуси существуют экологические проблемы, которые следует решать».

Во время переговоров с председателем президиума НАНБ Владимиром Гусаковым Брайдн предложил развивать сотрудничество между научными академиями двух стран с помощью совместных научных программ, проектов, в том числе по развитию инновационной инфраструктуры. Помимо энергетики и экологии, по его словам, Беларусь и Швеция могли бы выполнять совместные исследования и проекты в области машиностроения, электротехники, строительства, горного дела и материалов, лесной техники, биотехнологий, а также информационных технологий.

Стороны договорились, что в ближайшее время ученые двух стран вместе определят приоритетные направления и формы сотрудничества, а также рассмотрят возможность подписания соглашения о сотрудничестве между НАНБ и Королевской академией инженерных наук Швеции.

Брайдн пригласил Гусакова посетить академию в ближайшее время в рамках торжеств, приуроченных к ее 100-летию.