Новая понтонная переправа открыта под Житковичами

Между Житковичами и Туровом построена новая понтонная переправа через Припять. Она проложена в майне, которую проложил в реке ледокол примерно в двух километрах от закрытого треснувшего автомобильного моста.

Движение по понтонной переправе для транспорта и пешеходов открылось 2 марта около 17 часов.

В Гомельском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что понтонный мост длиною 170 м возвели работники МЧС и специалисты Министерства обороны вблизи деревни Борки. По понтонно-мостовой переправе возможен проезд автомобильного транспорта массой до 3,5 тонны и передвижение граждан. Об этом население ближайших районов было проинформировано посредством FM-перехвата и SMS-оповещения.

Паромные переправы возле Петрикова и деревни Снядин Петриковского района временно не функционируют. Проезд большегрузных транспортных средств организован по двум маршрутам: Житковичи (М-10) — Калинковичи (Р-131) — Мозырь (Р-36) — Лельчицы (Р-128) — Туров, а также Житковичи (М-10) — Пинск (Р-6) — Столин (Р-88) — Давид-Городок — Туров.

В случае изменения погодных условий, когда морозы ослабнут, лед на Припяти растает и река снова придет в движение, планируется задействовать ледокол для переправы людей, а понтонный мост временно разберут.

На обоих берегах расположились пункты обогрева Красного Креста.