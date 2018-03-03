Биржа: доллар продолжает дорожать — уже четвертые торги подряд

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 марта белорусский рубль снизился к доллару США и евро, увеличился — к российскому рублю. Американская валюта дорожает четвертые торги подряд.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0122 рубля (0,51%) и составил 2,4154 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0016 рубля (0,08%) до 1,9611 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0049 рубля (0,14%) и составил 3,4550 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Накануне вечером цены на нефть были близки к минимумам за много недель на фоне сохраняющихся опасений о росте добычи в США — около 63,5 доллара за баррель Brent.

В России официальный курс доллара США к рублю, установленный Центробанком РФ на 3 марта, вырос на 22,82 копейки и составляет 56,6616 рубля.