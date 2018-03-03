БГК проиграл «Виве» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова 3 марта в заключительном матче группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов уступил на выезде польскому «Виве» — 28:33 (17:20).

Голы у БГК забрасывали: Шилович – 6, Рутенко, Джорджич, Стойкович – по 4, Астрашапкин, Потеко, Вукич – по 2, Юринок, Никуленков, Проданович, Разгор – по 1.

Игра не имела для брестчан турнирного значения, БГК гарантировал себе место в плей-офф еще тур назад, обыграв в Бресте «Пари Сен-Жермен».

Положение команд: «Пари Сен-Жермен» — 22 очка (13 матчей; разница мячей 395-349), «Веспрем» (Венгрия) — 16 (13; 378-356), «Фленсбург-Хандевитт» (Германия) — 16 (13; 379-367), «Виве» (Польша) — 15 (14;418 - 408), «Киль» (Германия) — 15 (13; 337-332), БГК — 10 (14;374-406), «Целе» (Словения) — 7 (13; 376-405), «Ольборг» (Дания) — 5 (13; 340-374).

Соперник брестчан в плей-офф станет известен 4 марта. Им станет или французский «Нант» или испанская «Барселона», отмечает БелаПАН.