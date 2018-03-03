Яндекс покажет церемонию вручения «Оскаров» в прямом эфире

Сервис КиноПоиск, принадлежащий Яндексу, покажет в Беларуси юбилейную, девяностую церемонию вручения премии «Оскар».

Зрители смогут посмотреть трансляцию в прямом эфире с компьютера. Права на показ КиноПоиск приобрел у компании Disney в России и странах СНГ.

Прямая трансляция на КиноПоиске начнется 5 марта в 02:30 по минскому времени, и до 30 марта ее можно будет посмотреть в записи. К

омментировать церемонию будут редакторы КиноПоиска и приглашенные эксперты. Попасть на трансляцию можно будет с главной страницы Яндекса.