В Минске за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков

С 27 до 41 см увеличился снежный покров в Минске за минувшие сутки, и это стало максимальным приростом в масштабах территории всей страны.

Выпало 17 мм осадков (11 мм днем и 6 мм ночью), или 17 литров на квадратный метр в пересчете на воду (37,8% месячной нормы).

В Лепеле (Витебская область) зарегистрировано 16 мм осадков (37,2% мартовской нормы), снежный покров вырос на 13 см — с 27 до 40; на метеостанции в Березинском заповеднике (Витебская область) — 15 мм осадков (35,7% нормы), высота снежного покрова увеличилась с 25 до 35 см.

Максимальный снежный покров утром 4 марта наблюдался в районе Могилевского аэропорта — 46 см (+13 см за сутки). На втором месте Костюковичи (Могилевская область) — 43 см (+8). Минск делит третье место со Жлобином (+5 см, с 36 до 41).

Среди областных центров больше всего снега в Могилеве — 40 см (+12 см), Гомеле — 37 см (+3) и Витебске — 35 см (+9), меньше всего — в Гродно — 7 см (+1) и Бресте — 6 см (0). Лишь 1 см снега лежит в Высоком на крайнем западе Брестской области.

В ближайшие сутки по восточной половине страны пройдет снег, в отдельных районах метель, сообщает БелаПАН.