Команда Николая Лукашенко заняла второе место в смешанной эстафете на «Снежном снайпере»

4 марта в Раубичах продолжился детский биатлонный турнир «Снежнй снайпер». Состоялись смешанные эстафеты. В средней возрастной группе выступает и младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко.

Его команда, представляющая Минскую область, заняла второе место. Вместе с Лукашенко-младшим бежали Валерия Куриленок, Валерия Потрясаева и Кирилл Амельченя.

Выиграла эстафету команда Минска. Бронзовыми призерами стали биатлонисты Гомельской области.

Вчера, напомним, Николай Лукашенко занял третье место в спринтерской гонке.