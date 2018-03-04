«Союзмультфильм» показал новую серию мультфильма про Простоквашино

Киностудия «Союзмультфильм» представила 2 марта на закрытом показе новую серию мультфильма про Простоквашино.

Планируется, что до 2020 года будет снято 30 новых серий. Кота Матроскина в мультфильме озвучивает Михаил Ефремов, пса Шарика — Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Кроме прежних героев, в новом мультсериале будет сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама, сообщает Meduza.

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Мар 2, 2018 в 7:12 PST

Автор книг о Простоквашино писатель Эдуард Успенский обвиняет киностудию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав — он утверждает, что киностудия не получила его согласия на продолжение экранизации историй про Простоквашино. В «Союзмультфильме» утверждают, что Успенский лично подписал согласие на создание сериала, а руководство студии предлагало ему пять миллионов рублей за использование его литературных произведений в новых сериях.