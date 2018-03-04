Лукашенко рассказал, что его сын Николай приболел, но вышел на гонку, чтобы не подвести команду

Николай Лукашенко в субботу и воскресенье в составе команды Минской области принимал участие в финале биатлонного турнира «Снежный снайпер». В спринте младший сын президента был третьим, а в составе смешанной эстафеты — вторым.

Телеканал ОНТ вел прямую интернет-трансляцию из Раубичей. Финиш Николая Лукашенко смотрите, начиная с 1 часа 13 минут.

«У него результаты на 2,5-3 минуты хуже, чем на предыдущем этапе, но я ему прощаю, потому что уже стоял вопрос, быть или не быть, но он говорит: куда деваться, пообещал команде. Это мужик, молодец! Не пошел болеть, пошел сюда», — прокомментировал выступление сына Александр Лукашенко, который сегодня также принял участие в показательной биатлонной гонке.

У главы государства спросили, как его сын успевает и в хоккей играть, и на лыжах гоняться, и заниматься музыкой и иностранными языками.

Лукашенко пояснил, что дети в своем возрасте могут покорить всё, что захотят. «Важно не потерять это золотое время, когда им всё поддается», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Николай пока не думает становиться ни биатлонистом, ни хоккеистом. «Я его не уговариваю, он еще маленький. Больше всего у него получалось плавание, но он категорически отверг его, говорит, что это нудный вид спорта. У него неплохо с лыжами, потому что он высокий. Говорит, что это ему тоже нудно. А вот хоккей — это всё. Поэтому я не знаю, каким видом спорта он будет заниматься. Я его просто учу тому, что умею я», — сказал официальный лидер, сообщает БЕЛТА.