Полторы тысячи тонн чистой соли и шесть тысяч тонн смеси высыпано на дороги Беларуси за минувшие сутки

/ Общество
Просмотров: 41 Комментариев: 0

Около 730 единиц различной техники было задействовано в первой половине дня 4 марта на расчистке от снега республиканских автомобильных дорог.

От снега трассы очищают трактора, автогрейдеры, роторные установки, погрузчики. Также на дорогах работает около 300 пескораспределителей, сообщили БелаПАН в диспетчерской службе РУП «Минскавтодор-Центр»,

За прошедшие сутки на республиканские дороги высыпано 6053 тонны песчано-соляной смеси и 1540 тонн чистой соли.

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: снегопад уборка снега

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)