В 2017 году чаще всего в Беларусь приезжали туристы из России, Литвы и Польши

/ Общество
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В 2017 году Беларусь посетило на 65,3 тысячи организованных иностранных туристов больше, чем в 2016-м — 282,7 тысячи против 217,4 тысячи.

Чаще всего, по данным Национального статистического комитета, в Беларусь приезжали туристы из России — 67,7%, или 191,5 тыс. (в 2016-м — 171,1 тыс.). в тройку также входят Литва (26,2 тыс.) и Польша (22,7 тыс.). Далее в рейтинге Латвия (6,5 тыс), Украина (4,4 тыс.), Китай (3,2 тыс.), Германия (3,1 тыс.), Эстония (2,8 тыс.), Великобритания (2 тыс.), Израиль (1,6 тыс.).


Белорусский безвиз будет увеличен до десяти дней

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2017 году составила 4 дня (в 2016-м — также 4 дня).

С 12 февраля 2017 года в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих в страну через национальный аэропорт Минск.

 

 


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Тэги: въездной туризм

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