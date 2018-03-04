В 2017 году чаще всего в Беларусь приезжали туристы из России, Литвы и Польши

В 2017 году Беларусь посетило на 65,3 тысячи организованных иностранных туристов больше, чем в 2016-м — 282,7 тысячи против 217,4 тысячи.

Чаще всего, по данным Национального статистического комитета, в Беларусь приезжали туристы из России — 67,7%, или 191,5 тыс. (в 2016-м — 171,1 тыс.). в тройку также входят Литва (26,2 тыс.) и Польша (22,7 тыс.). Далее в рейтинге Латвия (6,5 тыс), Украина (4,4 тыс.), Китай (3,2 тыс.), Германия (3,1 тыс.), Эстония (2,8 тыс.), Великобритания (2 тыс.), Израиль (1,6 тыс.).

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2017 году составила 4 дня (в 2016-м — также 4 дня).

С 12 февраля 2017 года в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих в страну через национальный аэропорт Минск.