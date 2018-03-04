Лукашенко поддержал Горди Дуайера: не стоит делать резких движений, чтобы не сломать

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал главного тренера минского хоккейного «Динамо» Горди Дуайера. В этом сезоне команда не вышла в плей-офф КХЛ, однако администрация клуба намерена продлить с канадским специалистом контракт.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По мнению Лукашенко, основная причина невыхода «Динамо» в плей-офф — провальное межсезонье. Об этом глава государства заявил 4 марта в Раубичах, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

«Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье. Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Хоккеисты «Динамо» обыгрывали в сезоне сильные команды, чемпионов, но могли уступить аутсайдерам», — Лукашенко.

Он считает, что Горди Дуайер — преданный своему делу человек: «Горди сам хочет у нас работать и может. Он НХЛовец, хороший человек и спортсмен. Сейчас будем договариваться об условиях сотрудничества. Команда не выполнила условие: не вышла в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать».

Как заявил 3 марта на пресс-конференции генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец, переговоры с Горди Дуайером и его тренерским штабом о новом контракте начнутся после длинных мартовских выходных.

Сам Дуайер сказал, что ему бы хотелось и дальше быть частью этой команды.