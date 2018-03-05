Лукашенко ориентирует местную власть на необходимость «нормальных зарплат»

Местные органы власти должны особое внимание обращать на развитие экономики регионов. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 марта, согласовывая на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

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«Не будет производства, не будет занятости людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты, — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА. — Вы думайте, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика — это важнейший вопрос».

В пример президент привел ситуацию на сельскохозяйственных предприятиях. По его словам, многие из них до сих пор не развиваются так, как хотелось бы. С другой стороны, в Беларуси есть большое количество успешных производств. «Этот год определяющий, поэтому давайте организуем работу так, начиная с посевной кампании, чтобы каждый день прибавлять», — потребовал глава государства.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях. «Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района — это ваш вопрос, — подчеркнул президент. — Никакого послабления за контролем руководителей предприятий, какой бы собственности они ни принадлежали — частной или государственной».

Глава государства также предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления. «Беларусь — особая страна, здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. И мы это всегда поддерживали с момента развала Советского Союза. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду», — заявил белорусский лидер.

Глава государства пообещал, что в течение года посетит ряд районов и проконтролирует, как исполняются его поручения. «Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит. Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства. Смотрите, чтобы на вас не обиделись люди, и не делайте того, из-за чего потом будет стыдно не только вам, но и вашим детям», — предупредил Александр Лукашенко.