Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов, в том числе Житковичского
Александр Лукашенко 5 марта согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В частности, согласовано назначение новых председателей 11 райисполкомов:
Председателем Житковичского райисполкома — Виктора Адамовича Атливанова;
Председателем Наровлянского райисполкома — Павла Александровича Силивончика;
Председателем Калинковичского райисполкома — Сергея Александровича Гвоздя;
Председателем Зельвенского райисполкома — Дениса Александровича Ольшевского;
Председателем Слонимского райисполкома — Геннадия Болеславовича Хомича;
Председателем Минского райисполкома — Ивана Ивановича Крупко;
Председателем Несвижского райисполкома — Геннадия Михайловича Соловья;
Председателем Клецкого райисполкома — Александра Зиновьевича Ломского;
Председателем Крупского райисполкома — Анатолия Станиславовича Козела;
Председателем Глусского райисполкома — Степана Владимировича Чечухи;
Председателем Дрибинского райисполкома — Дмитрия Владимировича Готовчика, передает БЕЛТА.
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