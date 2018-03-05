Лукашенко согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов, в том числе Житковичского

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Александр Лукашенко 5 марта согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В частности, согласовано назначение новых председателей 11 райисполкомов:

Председателем Житковичского райисполкома — Виктора Адамовича Атливанова;

Председателем Наровлянского райисполкома — Павла Александровича Силивончика;

Председателем Калинковичского райисполкома — Сергея Александровича Гвоздя;

Председателем Зельвенского райисполкома — Дениса Александровича Ольшевского;

Председателем Слонимского райисполкома — Геннадия Болеславовича Хомича;

Председателем Минского райисполкома — Ивана Ивановича Крупко;

Председателем Несвижского райисполкома — Геннадия Михайловича Соловья;

Председателем Клецкого райисполкома — Александра Зиновьевича Ломского;

Председателем Крупского райисполкома — Анатолия Станиславовича Козела;

Председателем Глусского райисполкома — Степана Владимировича Чечухи;

Председателем Дрибинского райисполкома — Дмитрия Владимировича Готовчика, передает БЕЛТА.

Лукашенко ориентирует местную власть на необходимость «нормальных зарплат»

 

 

 


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Тэги: кадровые назначения местная власть Персона: Александр Лукашенко Виктор Атливанов Павел Силивончик Сергей Гвоздь Денис Ольшевский Геннадий Хомич Иван Крупко Геннадий Соловей Александр Ломский Анатолий Козел

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