Лукашенко о назначении нового министра спорта: генерал не сработал, поэтому брали пониже, хотя не очень низко

Александр Лукашенко, назначивший 5 марта Сергея Ковальчука министром спорта и туризма, отметил, что на эту должность определен толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок. «Генерал не сработал, поэтому брали пониже, хотя не очень низко», — цитирует президента агентство БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что развитию спортивной сферы в стране уделяется большое внимание, ведь победа атлета — это своего рода идеология. «Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное — там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых», — констатировал глава государства.

Чтобы стимулировать тренеров к более продуктивной работе, решено повысить им зарплату. Но и нагрузка будет соответствующей, заметил Александр Лукашенко. «Зарплату надо тренерам повышать, мы уже потихоньку начали в отдельных видах спорта это делать, и пройдемся по всем видам, которые сегодня функционируют. Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в вузе», — потребовал президент.

Глава государства также поставил новому министру задачу выстроить взаимоотношения со спортивными федерациями, правильно загрузить их.