Россельхознадзор перенес на 15 марта введение запрета на ввоз белорусского молочного сырья. Это следует из сообщения, опубликованного 5 марта на сайте российского ведомства, пишет БелаПАН.

26 февраля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов белорусской молочной продукции, утверждая, что в ней выявлено «наибольшее количество нарушений». Под ограничения попали: молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.

«Партии товаров молочного сырья, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь», — говорится в сегодняшнем сообщении Россельхознадзора.