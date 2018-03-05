Убийца с бензопилой Казакевич хотел зарезать начальника колонии

В Могилеве завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, осужденного за резню в минском торговом центре и обвиненного в приготовлении к убийству.

По информации УСК по Могилевской области, 12 октября 2017 года в исправительной колонии №17 в Шклове Казакевич «с целью воспрепятствования правомерному осуществлению служебной деятельности сотрудниками колонии по проведению личного обыска осужденного и обыска камеры, желая наступления их смерти, пытался нанести удары ножом одному из сотрудников колонии в жизненно важные органы».

Сделать ему это не удалось, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, однако заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему телесные повреждения.

Противоправные действия Казакевича были пресечены сотрудниками колонии.

В ходе следствия, как сообщает УСК, установлено, что Казакевич разработал преступный план, направленный на убийство начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Для этого он заранее подыскал орудие для совершения преступления — нож, который прятал в труднодоступных местах помещения камерного типа. Убийство планировал осуществить в момент, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

На основании собранных материалов Казакевичу предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и пп. 10, 16 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и пп. 1, 10, 16 ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 410 УК (приготовление к убийству, покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное лицом, ранее совершившим убийство, и нападение на представителя администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенные лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

В рамках уголовного дела проведены десятки судебных экспертиз, собрана доказательная база, сообщает УСК. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, Казакевич в период инкриминируемого деяния мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.

От рук Казакевича в ТЦ «Новая Европа» в Минске 8 октября 2016 года погибла 43-летняя продавец Елена Александронец. Нападавший нанес ей два удара бензопилой, а после того как пила заглохла, добил колуном, который прятал в чехле от гитары. Телесные повреждения получили еще две женщины, одна испытала психологическую травму.

3 марта 2017 года Мингорсуд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК.

13 июня 2017 года Верховный суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.