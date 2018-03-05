На станции «Кунцевщина» минского метро умер мужчина

На станции минского метрополитена «Кунцевщина» днем 5 марта умер пассажир.

О том, что в одном из фойе станции лежит накрытое тело человека, Naviny.by сообщили несколько очевидцев. Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин подтвердил информацию об инциденте.

По его словам, на станции скончался минчанин 1957 года рождения. Мужчине стало плохо примерно в 14:30, была вызвана скорая помощь. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. В 15:30 была констатирована его смерть.

Андрей Кузьмин отметил, что данный трагический инцидент не повлиял на работу метрополитена — станция «Кунцевщина» не закрывалоь, движение не прерывалось.