В Могилеве начали судить крупного мошенника

Суд Ленинского района Могилева начал рассмотрение дела бизнесмена Геннадия Матвиенко, который обвиняется в обмане своих партнеров на 118 тыс. рублей.

Матвиенко был задержан в октябре 2017 года. По данным следствия, в 2011—2014 годах он обманывал доверявших ему компаньонов — установлено четыре факта особо крупного мошенничества.

Потерпевшими по делу проходят четыре человека, которые в разное время вели с обвиняемым бизнес или пользовались предоставляемым им имуществом.

Матвиенко брал с партнеров долговые расписки и по истечении определенного времени, несмотря на выплаты или возврат оборудования, начинал требовать с партнеров «долги».

Поскольку потерпевшие не считали правомерными его требования и отказывались отдавать такие «долги», обвиняемый обращался в суды, предоставляя туда специально сохраненные расписки. Суды становились на его сторону.

По решению судов двое потерпевших передали обвиняемому 34 тыс. рублей. Еще 84 тыс. рублей Матвиенко не успел получить от двух других потерпевших из-за возбуждения уголовного дела.

Дело Матвиенко, рассмотрение которого началось сегодня под председательством судьи Оксаны Ратниковой, касалось трех потерпевших. Они сразу заявили гражданские иски к подсудимому о компенсации морального и материального вреда. Общая сумма выставленных требований составила около 100 тыс. рублей.

Поскольку дело четвертого пострадавшего поступило в суд позднее рассматриваемого сегодня, судья приняла решение объединить их. Участники процесса не возражали. После этого в заседании был объявлен перерыв до 16 марта.

Как стало известно БелаПАН, Геннадий Матвиенко не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

По словам следователей, преступление, в котором обвиняется Матвиенко, является чрезвычайно сложным и запутанным, поскольку завуалировано законностью сделок и впервые встречается в Могилевской области. Органы следствия не исключают, что обманутых обвиняемым граждан может быть больше.

Первоначально о фактах мошенничества следствию стало известно от могилевчанки Елены Ивановой, которая активно способствовала раскрытию преступлений. Ее зять является одним из пострадавших по делу Матвиенко.