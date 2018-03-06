США не купились на обещанный компромат от Насти Рыбки – ей отказано в убежище

Модель из Бобруйска Настя Рыбка, которая в настоящее время находится за решеткой в Таиланде, не сможет в ближайшее время получить политическое убежище у Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает РИА «Новости» в американском посольство в Минске, для того чтобы иметь возможность получить политубежище, заявителю необходимо находиться на территории США, а за пределами государства можно обратиться лишь за статусом беженца.